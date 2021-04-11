ПриватБанк разочаровал украинцев невозможностью открыть счет, не объясняя причин

Как передает Politeka.net, появилась очередная жалоба на работу ПриватБанка на сайте Минфина в соответствующем разделе.

По словам клиентки, когда ей понадобилось открыть специальный счет по государственной программе "Пакунок малюка" в ПриватБанке, ей отказали в этой услуге.

"Так как я имею открытый дебетовый счет, который постоянно использую, спокойно иду в отделение для открытия счета. И каково же было мое удивление, когда мне сообщили, что это невозможно. Сотрудник банка, онлайн чат, оператор горячей линии, все как один сказали, что открыть счет невозможно по решению банка. Но почему, никто не объясняет. Почему такое возможно? Вот ответ оператора онлайн-чата: "Пожалуйста, извините за предоставленные неудобства, но, к сожалению, оформление продуктов Банка ограничено по решению Банка, советуем Вам обратиться для оформления карточек в другой Банк", - пожаловалась женщина.

Официального комментария по данной ситуации сотрудники ПриватБанка не предоставили.

Отметим, в Украине с 1 сентября 2020 года "Пакунок малюка" (денежную компенсацию одноразовой натуральной помощи) выдают по новым правилам. Получателю компенсации должен быть открыт счет в "ПриватБанке" со специальным режимом использования. Средства из него могут быть потрачены только на детские товары и товары для рожениц в торговых точках, присоединившихся к пилотному проекту монетизации одноразовой натуральной помощи "Пакунок малюка".

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