Американский рэпер Black Bob (настоящеее имя - Роберт Росс), соратник Пи Дидди, скончался на 52-м году жизни
Он долгое боролся с почечной недостаточностью. В субботу его состояние ухудшилось и понадобилась госпитализация. Однако, к сожалению медики оказались бессильны.
Об этом сообщил радиоведущий из Нью-Йорка DJ Self, который опубликовал видео, на котором Роб, лежа на больничной койке, говорит о смерти культового рэпера DMX, скончавшегося 9 апреля на 51-м году жизни, передает TMZ.
Селф был с Робом в его последние дни, публикуя разные клипы с бывшим ведущим, поскольку его здоровье явно ухудшалось. В одном из таких видео Роб сам объяснил, что он в течение пяти лет боролся с проблемами со здоровьем... включая несколько инсультов и других заболеваний.
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Роб участвовал в записи трека Дидди "Bad Boy 4 Life". Роб выступал с несколькими другими участниками группы Bad Boy ... такими как 112, Faith Evans, Mase и даже с самим Biggie.
Роб добился успеха в 2000 году, выпустив свой собственный хит "Whoa!", получивший признание критиков. В итоге он попал в несколько музыкальных чартов, включая Billboard Hot 100 и другие.
"Whoa!" является самым популярным хитом Роба на сегодняшний день, но он выпустил несколько альбомов даже после ухода из Bad Boy в середине 2000-х. Он воссоединился со своими коллегами из Bad Boy в 2016 году, когда Дидди организовал тур по воссоединению семьи Bad Boy.
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