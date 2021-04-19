В Украину в ближайшие дни придут дожди с грозами, однако пока осадки накроют лишь некоторые отдельные области

С начала недели ухудшение погоды заметят только жители западных регионов. Однако, по прогнозу синоптиков, в ближайшие пять дней дожди с грозами придут и на территорию остальных областей.

Как рассказали в Укргидрометцентре, 19 апреля дожди пройдут во Львовской, Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

При этом, температура в Украине начнет потихоньку расти.

На севере страны будет солнечно с переменной облачностью. Ночью ожидается от +3 до +5 градусов, а днем – от +12 до +14.

В западных областях понедельник будет облачным, местами пройдет дождь. Ночные температуры будут колебаться от +3 до +5 градусов, а днем ожидается от +11 до +15.

В центре Украины будет царить облачная погода. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +6 градусов, а днем воздух прогреется до +13…+15 градусов.

На востоке ожидается переменная облачность. Ночью ожидается от +4 до +7 градусов, а днем потеплеет до +13…+15.

Тепло будет и на юге страны, где день будет облачным. Там ночью ожидается от +5 до +7 градусов, а днем – от +13 до +15.

В Киеве ожидается переменная облачность. Ночью будет довольно холодно – от +2 до +4 градусов, а днем потеплеет до +11…+13.

Напомним, синоптики срочно предупредили об ухудшении погоды, объявлен желтый уровень опасности: какие области заморозит.

Как сообщала Politeka, погода резко изменится в части областей, подарив украинцам надежду на потепление: куда вернется весна.

Также Politeka писала, что холодные дожди сменит солнце и тепло, будет выше +20 градусов: названа переломная дата.