Звезда Victoria’s Secret, немецкая модель Тони Гаррн, которая встречалась и жила с Леонардо Ди Каприо, сверкнула идеальной фигуркой

Как передает Politeka.net, Гаррн с 2013 по 2014 год состояла в отношениях с голливудским актером, но ее имя до сих пор ассоциируется с ним. Известно, что Лео очень падкий на моделей. На его счету не один десяток покоренных сердец. Однако не всем красоткам удавалось так близко подступиться к холостяку. Как сообщали СМИ в период их бурного романа, актер даже купил квартиру специально для их совместного проживания. Впрочем, пара так и не смогла ужиться вместе.

Блондинка Гаррн обладает идеальной фигурой, ведь является одним из ангелов бренда нижнего белья Victoria’s Secret. У себя в Инстаграм она поделилась эффектным фото, на котором позировала в стильной одежде, под которую забыла надеть белье. Модель предстала в желтых расклешенных штанах и блузке, которую она расстегнула, засветив свои прелести.

Ранее мы писали, что Тони Гаррн поделилась кадром с отдыха. Модель продемонстрировала формы и стройные ножки в миниатюрном белом купальнике. Звезда выпрямила спинку и, держа в руках чашечку с напитком, любовалась природой.

Напомним, что бывшая невеста Ди Каприо топлес понежилась на солнышке, подразнив упругими формами: горячее не найти.

Как Politeka писала, что бывшая невеста Ди Каприо в кожаном пиджачке позволила взглянуть на прекрасное: "Сделала без штанов".

Также Politeka сообщала, что бывшая невеста Ди Каприо дала полюбоваться своей роскошью в разных образах: "Неземная детка".