Зірка Victoria's Secret, модель Тоні Гаррн, яка деякий час зустрічалася з Леонардо Ді Капріо, захопила ніжками на новому кадрі
Як пише Politeka.net, Тоні Гаррн вже з 15-років будує кар'єру моделі. Красуня німецького походження вже тоді дебютувала на показі мод в Нью-Йорку. А в 2013 році модель почала відносини з Леонардо Ді Капріо. Пара перестала зустрічатися після того, як актора застукали в оточенні моделей в одному з клубів Майамі, США. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться яскравими фото.
"Бездоганна" красуня стояла в шкіряному жакеті, який ледве прикривав сідниці, бо штанів не виявилося. Зірка знімала себе на телефон, позуючи перед дзеркалом. Оскільки Тоні використовувала спалах, обличчя не було видно.
"Я коли-небудь говорила спасибі за цю божевільну куртку?", - звучала перша підпис. "Так що я зробила без штанів, вдома хоча б", - написано в другій фразі.
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Повідомлялося, що зірка Victoria's Secret, модель Тоні Гаррн продемонструвала на собі стильні образи.
Спокусниця показала себе в різних светрах, пальто і джинсах. На перших кадрах колишня Лео позувала у светрі і пальто пісочного кольору. Гольфик обтягнув вигини Гаррн, виділивши тонку талію і пишні груди.
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