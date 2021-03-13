Звезда Victoria’s Secret, модель Тони Гаррн , которая некоторое время встречалась с Леонардо Ди Каприо, восхитила ножками на новом кадре

Как пишет Politeka.net , Тони Гаррн уже с 15- лет строит карьеру модели. Красотка немецкого происхождения уже тогда дебютировала на показе мод в Нью-Йорке. А в 2013 году модель начала отношения с Леонардо Ди Каприо. Пара перестала встречаться после того, как актера застукали в окружении моделей в одном из клубов Майами, США. Девушка активно ведет социальные сети и делится яркими фото.

"Безупречная" красотка стояла в кожаном жакете, который еле прикрывал ягодицы, так как штанов не оказалось. Звезда снимала себя на телефон, позируя перед зеркалом. Так как Тони использовала вспышку, лица не было видно.

"Я когда-нибудь говорила спасибо за эту безумную куртку?", - звучала первая подпись. "Так что я сделала без штанов, дома хотя бы", - написано во второй фразе.

Сообщалось, что звезда Victoria’s Secret, модель Тони Гаррн продемонстрировала на себе стильные образы.

Соблазнительница показала себя в разных свитерах, пальто и джинсах. На первых кадрах бывшая Лео позировала в свитере и пальто песочного цвета. Гольфик обтянул изгибы Гаррн, выделив тонкую талию и пышную грудь.

Напомним, бывшая невеста Ди Каприо блеснула стальным "орешком" в белых стрингах.

А еще Politeka писала, что бывшая невеста Ди Каприо топлес понежилась на солнышке, подразнив упругими формами.