Зірка victoria's secret, модель Тоні Гаррн, яка деякий час зустрічалася з Леонардо Ді Капріо, похвалилася розкішною фігуркою на пляжі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 28-річна блондинка опублікувала вельми відвертий знімок. Модель спілкувалася з шанувальниками і поділилася фото, відповідаючи на чиєсь питання.

На фото вона лежала біля басейну, насолоджуючись теплим сонцем. Красуня засмагала топлес. З одягу на ній були тільки помаранчеві трусики. Та й вони не змогли прикрити апетитних форм красуні.

Гаррн лежала на рушнику, спершись обличчям на руки. Модель без сорому засвітила свої акуратні груди і вражаючу соковиту п'яту точку. Особливу увагу привернула гладка шкіра зірки і вигини її стрункого тіла.

Знімок точно не залишив байдужим шанувальників Гаррн, але вони не змогли його прокоментувати, так як в сторіс відсутня така можливість.

Також зірка Victoria’s secret опублікувала пікантний кадр, на якому вона лежала в легкому платтячку поруч з іншою моделлю. Через тонку тканину просвічувався і пробивався бюст зірки. Її акуратні плечі і тонка шия привертали увагу. Друга дівчина розташувалася поруч, тримаючи в руках сигарету.

Нагадаємо, що Тоні Гаррн задерла мереживну сукню, ефектно виставивши ніжку:"справжня фантастика".

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