На что только не идут модели

Знаменитая модель Белла Хадид, которую пластические хирурги признали самой красивой женщиной мира, удивила экстремальной худобой

Как передает Politeka.net, модель и так всегда отличалась изящной фигурой, но сейчас ее худоба буквально приблизилась к критической точке. На свежем фото, которое звезда опубликовала у себя в Инстаграм, она позировала в легком летнем костюмчике. Белла надела легкие штанишки и миниатюрный топ. Ее живот, ноги и ребра остались не прикрытыми одеждой. Хадид выпрямилась и позировала для фото. Особое внимание привлекли выпирающие ребра и тонюсенькие ножки.

«Секрет в том, чтобы быть собой», - подписала фото звезда.

В комментариях красотке оставили массу комплиментов. Однако некоторые поклонники заметили, что модель сильно исхудала.

«Такая худенькая», «Я буквально одержим тобой», «Я хочу быть тобой», «Ангел, ходящий по этой земле», «Идеальная», «Кукла», «Пора бы поесть, ты слишком худая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Белла Хадид показалась в купальнике, который состоял из тоненьких полосочек и юбки. Модель умостилась на траве, выгнувшись назад. Непослушные волосы Хадид убрала назад.

Напомним, что самая красивая женщина в мире Белла Хадид в трусиках позволила налюбоваться прелестями: «Ангел, ты сияешь…».

Как Politeka писала, что самая красивая женщина в мире Белла Хадид показала изгибы, потянув рукой за топ: "Просто идеально".

Также Politeka сообщала, что самая красивая женщина в мире едва "укротила" пышный бюст узким декольте: "Вау, ангел!".