Відома модель Белла Хадід, яку пластичні хірурги визнали найкрасивішою жінкою в світі, похвалилася ідеальною фігуркою на пляжі

Як передає Politeka.net, Белла Хадід - донька відомої моделі. Її сестра Джіджі теж супермодель, яка працює з найвідомішими брендами в світі. Беллі всього 24 роки, але вона вже встигла домогтися всесвітньої слави.

У себе в Instagram красуня часто публікує фото, на яких демонструє красу свого тіла. На свіжих знімках Белла поділилася кадрами, зробленими під час відпочинку. Вона позувала на пляжі в трусиках і топі для купання. Голову модель прикрила кумедною панамкою.

Шанувальники звернули увагу на те, що Хадід без макіяжу виглядає просто чудово. Її посмішка прикувала навіть більше поглядів, ніж її спокусливі форми. У коментарях зірці залишили масу теплих відгуків.

"Одержимий тобою", «Без розуму від цієї посмішки», «це ця посмішка для мене», «привіт прекрасний ангел, ти сяєш», «мила дівчинка», «божевільна», «Виходь за мене», "красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Белла Хадід в напівпрозорому топі показала, якою хижою красунею може бути. Дівчина зібрала волосся в пучок, а незвичайні очі підкреслила макіяжем.

Нагадаємо, що Белла Хадід розпалила формами в одній сіточці: "о, боже мій!".

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