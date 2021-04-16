Відома модель Белла Хадід, яку пластичні хірурги визнали найкрасивішою жінкою світу, показала свою відмінну фігуру

Як пише Politeka.net, красуня Белла продовжила справу зіркової мами і стала моделлю, як і інша сестричка Джіджі. Дівчина бере активну участь у фотосесіях і ділиться цікавими образами в соціальних мережах.

Цього разу Белла здалася в цікавих штанях і ТОПі, який підняла рукою, а образ доповнила стильною великою сумочкою.

Фанати поставили майже мільйон лайків і написали коментарі під публікацією:

"Люблю", "мила", "раптово", "о, Белла, Я люблю і обожнюю тебе", "Доброго ранку, хороша", "я так закоханий в тебе", "дитинко, ти красива", "оглушлива", "ось, будь ласка, корона", "я буквально люблю твій талант, ти все робиш унікальним", "найкраща в світі красуня".

Ми писали, що супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою в світі, підкреслила фігуру незвичайним вбранням з декольте.

Белла вирішила поділитися кадрами з фотосесії, в якій позувала в дизайнерських нарядах перед скляними стінами – інсталяціями.

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