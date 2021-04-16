Известная модель Белла Хадид, которую пластические хирурги признали самой красивой женщиной мира, показала свою отличную фигуру
Как пишет Politeka.net, красотка Белла продолжила дело звездной мамы и стала моделью, как и другая сестричка Джиджи. Девушка активно участвует в фотосессиях и делится интересными образами в социальных сетях.
В этот раз Белла показалась в интересных штанах и топе, который подняла рукой, а образ дополнила стильной большой сумочкой.
Фанаты поставили почти миллион лайков и написали комментарии под публикацией:
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"Люблю", "Милая", "внезапно", "О, Белла, я люблю и обожаю тебя", "Доброе утро, хорошая", "я так влюблен в тебя", "Детка, ты красивая", "Оглушительная", "Вот, пожалуйста, корона", "Я буквально люблю твой талант, ты все делаешь уникальным", "Самая лучшая в мире красавица".
Мы писали, что супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной в мире, подчеркнула фигуру необычным нарядом с декольте.
Белла решила поделиться кадрами из фотосессии, в которой позировала в дизайнерских нарядах перед стеклянными стенами – инсталляциями.
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