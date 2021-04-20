Один из ведущих британских хореографов Лиам Скарлетт, звезда Royal Ballet в Ковет-Гардене, был найден мертвым

Tму было 35 лет. Его семья назвала произошедшее «трагической безвременной смертью».

Королевский оперный театр написал в Twitter: «Мысленно мы с его друзьями и семьей в это очень печальное время». Там отметили, что «были глубоко опечален известием о смерти Лиама Скарлетта».

We are deeply saddened to hear the news of Liam Scarlett's death



Our thoughts are with his friends and family at this very sad time. pic.twitter.com/0VTdpDH0pM — Royal Opera House (@RoyalOperaHouse) April 17, 2021

Причину смерти не назвали, однако сообщается, что Лиам тяжело переживал секс-скандал, случившийся с ним несколько лет назад. Также известно, что всего за день до смерти Скарлетта Королевский датский театр отменил его постановку «Франкенштейн». Это стало одной из многочисленных отмен спектаклей Скарлетта в последние годы.

Дело в том, что 2019 году Скарлетта обвинили в соблазнении студентов и артистов балета, но позже следствие не смогло найти весомых доказательств, и дело было закрыто. Однако, карьера хореографа уже была разрушена: одна за одной его постановки по всему миру закрывались, а театры отказывались сотрудничать с ним.

Известный балетмейстер Алексей Ратманский уверен, что молодой талантливый хореограф не смог пережить того, что его карьеру разрушили и покончил с собой.

«Я потрясен известием о самоубийстве Лиама Скарлетта. Какая трагическая потеря редкого хореографического таланта. Сколько удивительных балетов он мог бы еще создать! Компании, где он работал, снимали с репертуара его балеты и аннулировали все контракты с ним. Я слышал, как один режиссер сказал: "Я не могу ставить его балеты в афишу, меня съедят живьем". Лиам знал, что у него нет будущего в качестве хореографа. Это убило его. Этого не должно было случиться. Cancel culture убивает, это слишком! Смогли бы сегодня работать Дягилев, Нуреев, Роббинс?» - написал он на своей странице в Facebook.

Трагическое известие всколыхнуло общественность.

«Тонкая структура нервной системы гениального танцовщика не выдержала удара. Таких надо беречь и относиться по особому», «Катастрофа этого времени», «Кошмар бедный мальчик», «Безумие! Мир сошел с ума», «Мерзость и отвращение. Мир фарисеев, подлецов и лицемеров», - пишут в Сети.

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