Стало известно о смерти известного гитариста, который был еще и хорошим человеком

19 апреля в сети сообщили о смерти гитариста Майка Митчелла, передает Politeka.net. Как отмечается, музыкант умер в свой день рождения - 16 апреля, в возрасте 77 лет.

Коллеги гитариста по группе "The Kingsmen" высказали свои соболезнования.

«Майк незаменим, его будет не хватать не только нам, но и его поклонникам. Майка любили за его доброту и веселый нрав так же, как и за музыку», - говорится в сообщении коллектива.

О причине смерти музыканта не сообщается. Известно, что у него остались дети Саманта и Макс.

Отметим, что Митчелл оставался последним участником оригинального состава "The Kingsmen", созданного еще в 1959 году. Он принимал участие в записи песни Louie Louie — одного из главных хитов группы.

Louie Louie — песня, изначально записанная музыкантом Ричардом Берри в 1955-м, а в исполнении The Kingsmen оказалась в топах американских чартов, прославив группу в США.

А всего коллектив в разных составах выпустил девять студийных альбомов.

Напомним, 16 апреля стало известно также о смерти другого гитариста Нормана Рассела «Расти» Янга.

Музыкант также был вокалистом и автором песен, наиболее известным как один из фронтменов влиятельной американской рок-группы Poco.

По словам представителя музыканта, тот скончался в своем доме в Дэвисвилле, штат Миссури. О причине смерти также ничего неизвестно.

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