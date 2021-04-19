Стало известно о смерти известного гитариста, который был еще и хорошим человеком
19 апреля в сети сообщили о смерти гитариста Майка Митчелла, передает Politeka.net. Как отмечается, музыкант умер в свой день рождения - 16 апреля, в возрасте 77 лет.
Коллеги гитариста по группе "The Kingsmen" высказали свои соболезнования.
«Майк незаменим, его будет не хватать не только нам, но и его поклонникам. Майка любили за его доброту и веселый нрав так же, как и за музыку», - говорится в сообщении коллектива.
О причине смерти музыканта не сообщается. Известно, что у него остались дети Саманта и Макс.
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Отметим, что Митчелл оставался последним участником оригинального состава "The Kingsmen", созданного еще в 1959 году. Он принимал участие в записи песни Louie Louie — одного из главных хитов группы.
Louie Louie — песня, изначально записанная музыкантом Ричардом Берри в 1955-м, а в исполнении The Kingsmen оказалась в топах американских чартов, прославив группу в США.
А всего коллектив в разных составах выпустил девять студийных альбомов.
Напомним, 16 апреля стало известно также о смерти другого гитариста Нормана Рассела «Расти» Янга.
Музыкант также был вокалистом и автором песен, наиболее известным как один из фронтменов влиятельной американской рок-группы Poco.
По словам представителя музыканта, тот скончался в своем доме в Дэвисвилле, штат Миссури. О причине смерти также ничего неизвестно.
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