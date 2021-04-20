Украинская певица Настя Каменских ошеломила новыми развлечениями за границей

Как передает Politeka.net, певица снимает собственное реалити-шоу про приключения девчонок за границей. Кроме подружек Настя взяла с собой на съемки свою 66-летнюю маму Лиду, которая не так давно стала вдовой.

На кадрах, которые опубликовала Настя, девушки занялись экстремальными развлечениями, ныряя и добираясь в подземные пещеры.

«Смотрите как мы с девочками побывали в священных пещерах сенотах и какими вернулись после этого путешествия. Для меня сеноты - это то место, которое стоит посетить каждому человеку хоть раз в жизни. Здесь с первых минут ощущаешь удивительную, неповторимую энергию и понимаешь, что это не просто подземные пещеры, заполненные водой», - рассказала Каменских.

Певица рассказала, что им удалось побывать в двух сенотах, расположенных недалеко от Тулума - Pet Cemetery и один из самых популярных сенотов в Мексике - Dos Ojos.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов.

«Обожаю Настю. Самая классная подруга и дочка», «Вы умничка, добра вам!», «Очень красиво, Вы крутые», «Смелые девочки», «Очень круто! Жаль, что серии короткие. Смотрела бы вечность!», «Крутые. Лидия Петровна – красотка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каменских с подругами показали свой отдых в одной кровати: «Хорошо хоть Никитюк нет!».

Как сообщала Politeka, похудевшая Каменских осчастливила мужчин, показав им свои красоты в купальнике: "Ты, Настя, все-таки молодец".

Также Politeka писала, что Настя Каменских подняла руку на самую близкую подругу: "Проблема с головой".