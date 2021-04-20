Українська співачка Настя Каменських показала нові фрагменти зі свого перезавантаження з подругами

Як відомо, зараз 33-річна зірка знаходиться в Мексиці, знімаючи своє реаліті "дівчатка рулять". Компанію Насті склали її мама Лідія Петрівна і подружки: дружина позитиву Ганна Завгородня, а також менеджери NK – Ілона Пашкевич і Валерія Коваль.

Нові кадри подорожі Каменських показала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб подивитися-проскролльте вниз).

Так, серед іншого в кадр потрапив інцидент, який стався між Настею і її подругою дизайнером Ганною Завгородньою.

"У мене проблеми з головою", - сказала Настя.

"У мене проблема з подружкою", - заявила Анна.

"У тебе проблема з подружкою?» - розсердилася Каменських і шльопнула подругу по руці.

Схоже, що інцидент стався під час занурення в підземні печери Мексики – сеноти. Каменських назвала їх одним з "місць сили", на які багата Мексика.

Відзначимо, Каменських і Завгородня регулярно з'являються разом на різних заходах, в соціальних мережах дівчат теж чимало спільних фото.

Анна Завгородня — дружина екс-учасника українського гурту «Время и стекло» Олексія Завгороднього, який виступав під псевдонімом Позитив.

Нові кадри активно обговорюють в мережі.

"Проблеми з подругою😂 😂 😂», «Настя Ви вогонь», «всі абсолютно різні, кожен показує свої сторони, і за рахунок цього дуже цікаво спостерігати», «Анастасія просто неймовірна», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Настя Каменських розлютила українців своєю "дикою" поведінкою в реальному житті:"Просто Пипець".

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