Популярна українська співачка Настя Каменських напередодні нової серії свого реаліті-шоу показала, як розслабляється з подругами
Як відомо, нещодавно Настя взялася за зйомки власного реаліті-шоу "Дівчатка рулять". Для цього вона вирушила до Мексики, а компанію їй склали її подруги: дружина співака Аня Андрійчук-Завгородня, а також менеджери NK – Ілона Пашкевич і Валерія Коваль. У новому пості Каменських показала, як вона з дівчатками розслаблялася в поїздці.
Так, на новому фото подружки вчотирьох вмостилися на ліжко. При цьому, Андрійчук розслаблено лежить на ліжку, а інші сидять над нею. Настя одягнена в простий повсякденний одяг. На ній можна помітити білу футболку з кольоровим принтом. Крім того, співачка виглядає помітно засмаглою.
У підписі до фото Настя анонсувала вихід нової серії свого шоу, в якій глядачі перенесуться "в одне дуже особливе місце".
"Дуже хочу, щоб ви обов'язково подивилися цю серію! Щоб ви теж відчули всі ті дивовижні почуття і емоції, які нам з дівчатками подарувало це місце", - написала співачка.
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Її шанувальники бурхливо відреагували на публікацію.
"Дуже чекаю", "красуні", "Ух, скільки вас тут", "вогонь", "добре хоч Нікітюк немає!", "Настя красуня", - пишуть люди.
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