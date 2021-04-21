Известная певица и блогер Настя Каменских продолжает снимать и показывать украинцам свое реалити шоу, которе снимает в Мексике

Как передает Politeka.net, в новом выпуске "Девочки рулят" на своем Youtube-канале Настя поделилась с поклонниками новой серией приключений.

Поклонникам очень понравилось шоу, они восхищаются искренностью и возможностью лицезреть красоты природы Мексики. Поклонники Насти просто умоляют ее делать серии немного дольше. Они благодарят за интересные серии, а также описывают свои эмоции, которые возникают в ходе просмотра реалити.

В этотм выпуске украинцам понравилась мама Насти, Лида. Вот один из комментариев, которые оставили фанты: "Лида просто чудеснейшая😍 женственная, мудрая, красивая, умная🥰🌸 так больно было смотреть на неё в машине. Я всегда говорю что отец моих детей всегда будет для меня родным и близким. А прожить столько лет и потерять..... Это ужасно. Помню Настя рассказывала о своём папе, каким он был... Им нужна эта поездка, им нужно прийти к себе, прожить эту боль... 🥰Всем добра🤗".

Кроме того Лида в этой серии должна была загадать желание, и большинство поклонников сошлось на мысли, что Лида пожелала Насте ребеночка.

"Кто кроме меня догадался какое желание у Настиной мамы связанное с Настей?🤰🍼", "Вона загадала собі внучат,її бажання було зв'язане з Настею,тому я думаю що мама мріє дочекатися внуків!".

Многим так нравится мама Насти, что они мечтают о такой мамуле: "Мне бы такую маму!".

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