Популярная украинская певица Настя Каменских в купальнике показала, как празднует выход нового выпуска своего реалити

Помимо съемок различных шоу, артистка решила снять - собственное, сообщает Politeka.net. Настя теперь показывает свою жизнь изнутри в реалити "Девочки рулят", снятое в Мексике.

Звезда показывает, как проводит время вместе с подругами, не забывая демонстрировать фигуру в купальниках.

Так, в этот раз Настя позировала в бикини сиреневого цвета, а на руке блестело два браслета. Артистка широко улыбалась, показывая напиток в баночке, который приносит ей радость.

"Поднимаю в честь выхода 4 серии #РеалитиДевочкиРулят... Любимое игристое миллионов украинцев. Свежее, ароматное, с нотками клубники 🍓", - написала певица.

За час публикация собрала более 19 тысяч лайков и много комментариев.

"Красива😍", "Тоже мое любимое❤️🙌", "Красотка😍😍😍", "Лавки тя", "Красоточка!! Любуюсь от каждой новенькой фотки!!!!😍😍😍😍", "Хорошенькая💖💖💖💖💖", "Как всегда красоточка 🌹❤️😍", "Такая классная ,улыбка🔥🔥🔥", "Настя ты цветок!", "Прекрасно выглядите", "Прости, Настя. С потерей веса ты потеряла фанатов", "Увидел это и вспомнил песню алкоголичка несмотря на милое личико", - написали пользователи сети.

Напомним, Настя Каменских показала фигуру до и после похудения. В начале июня прошлого года артистка призналась, что с помощью диеты и спорта она сбросила практически 20 килограммов, а в этом году показала результаты в сравнении.

Напомним, что полностью раздетая Каменских устроила релакс под душем, не выключая камеру

Как сообщала Politeka, игривая Каменских в легком халатике блеснула своими экзотическими плодами

Также Politeka писала, что "беременная" Настя Каменских упала посреди улицы