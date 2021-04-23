Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Келли Гейл стала популярна после контракта с брендом Victoria’s Secret. За девушкой следят сотни тысяч фанатов в социальных сетях, где красотка показывает не только свои тренировки, но и те минуты, когда релаксирует.

Этот раз не стал исключением, ведь Келли Гейл опубликовала фото, где сидит в мини-бикини. Красотка нежилась в лучах солнца, демонстрируя точеную фигуру.

"Я наслаждаюсь золотым часом в Сальвадоре", - написала Келли под фотографией.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Потрясающая", "Чрезвычайно красивая женщина", "Ты выглядишь довольно красиво", "Это тело блистает для меня", "Ух ты!!!! У тебя очень соблазнительный стиль !!!!", "самая красивая девушка на свете", "Да давай, детка!", "В какой части Сальвадора вы побывали?", "Ты не можешь быть такой красивой", "Горячо".

Мы писали, что популярная модель Victoria’s Secret Келли Гейл взбудоражила фантазию развратными позами на полу.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько пикантных фото. Девушка разлеглась на полу, выставив вперед свои стройные ножки. На Келли был надет удлиненный теплый свитер, который она спустила с плеча, засветив кусочек аппетитного бюста.

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