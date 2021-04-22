Жена "Холостяка" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, показала свою обворожительную улыбку

Как пишет Politeka.net, Даша Хлистун вместе с "Холостяком" Михайлюком живут в ожидании рождения своего первенца. Даша показала фото своего животика, расстегнув джинсы, и улыбаясь.

Очаровательная девушка позировала в топике и голубых джинсах, модно порванных на коленях, положив обе руки на свой животик.

"Всегда улыбаюсь, когда на Мысима смотрю😁♥️", — написала Даша, в комментарии к своему посту.

Поклонники девушки тут же стали комментировать ее фото. Они написали девушке множество комплиментов. Известно, что у пары должна родиться девочка, которую уже решено назвать Арианой. Поклонники ждут не дождуться появления на свет ребеночка. чтобы наконец вздохнуть с облегчением:

"Яка гарненька😍", "Красотка, щасливих пологів🙏❤", "Счастья вам ❤️❤️❤️", "Какая Вы красивая 😍 согласна с Максимом, Вашей странице действительно не хватает кнопки : нравится всё!", "Даша, ты такая классная❤️❤️❤️ 😘🌺", "Ааа ну когда же классная девочка Ариана почтит нас своим присутствием??? Видимо и правда ждёт папу)))😍🔥", "Не поверите, но я тоже улыбаюсь, когда на Максима смотрю. У него такая обаятельная улыбка, что не улыбаться невозможно. Счастья вам!", "Пара просто супер, счастливы, а скоро будете еще счастливее! Удачи вам Дашенька", - написали поклонники.

Известно, что Даша стала единственной представительницей от Украины в Victoria’s Secret. У девушки множество фотографий, которыми она делится, чтобы удержать интерес поклонников.

Напомним, что жена "Холостяка" Михайлюка показала, что не всегда была красоткой, неожиданное фото: "Как видите..."

Как сообщала Politeka, беременная жена "Холостяка" без белья впечатлила дерзким образом на подиуме: "Роковой агент ФБР"

Также Politeka писала, что "Холостяк" Михайлюк в ожидании главного события в жизни перепутал дни недели: "Макс, сегодня суббота"