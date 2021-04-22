Известный украинский ведущий Юрий Горбунов показал подготовку к финалу шоу «Голос країни», вызвав вопросы совместным фото со своей женой
Шоумен посвятил новый пост в своем Инстаграм приближающемуся финалу популярного шоу, которое он в этом сезоне вел со своей женой Екатериной Осадчей. Об этом пишет Politeka.net.
«Уже в это воскресенье суперфинал Голоса! Кто победит? Вы за кого болеете?», - пишут люди.
Этот пост Горбунов сопроводил совместным фото со своей супругой, сделанным на съемочной площадке проекта. На нем ведущий позирует в светло-сером костюме и черной рубашке. Осадчая, в свою очередь, надела ярко-желтое платье с открытыми плечами и большими оборками на животе. Эта деталь показалась некоторым комментаторам подозрительной. Люди гадают, не беременна ли ведущая.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Победитель "Голосу країни" выдал за кулисами, что у Тины Кароль с Баланом: "Такой романтик"
Эллерт проговорился, действительно ли расстался с Ксенией Мишиной: "Что ж…"
Полякова, показав украинцам лицо после ботокса, сорвалась на грубость: "И ты обколись"
Полякова показала вблизи свою 62-летнюю маму, которой не дашь и 40 лет: красноречивые кадры
Впрочем, под фото украинцы обсуждали не только возможное пополнение в семье ведущих, но и за кого они планируют голосовать в финале.
«Осадчая беременна?», «Конечно за Юлю Тимочко», «Самые лучшие! Желаю вам красивую девочку», «Добрый вечер. Вы замечательный актёр, телеведущий. Творческих вам успехов», «Победит команда Винника, хотя Юля круче», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Горбунов опубликовал фото с сыном, сделанное в бассейне. Счастливый шоумен крепко обнимал маленького Ивана. Под фото ведущий пожаловался на отсутствие отдыха, заявив, что ему хочется в отпуск.
Напомним, что счастливый Горбунов похвастался началом горячей поры, разозлив сеть: «Деньги не пахнут…».
Как Politeka писала, что Горбунова и Осадчую застали за кокетством за кулисами "Голос країни", появились кадры: даже язык показал.
Также Politeka сообщала, что Горбунов показал уютное семейное гнездышко, где живет с Осадчей: "Молодцы, чудесное".