Известный украинский ведущий Юрий Горбунов показал подготовку к финалу шоу «Голос країни», вызвав вопросы совместным фото со своей женой

Шоумен посвятил новый пост в своем Инстаграм приближающемуся финалу популярного шоу, которое он в этом сезоне вел со своей женой Екатериной Осадчей. Об этом пишет Politeka.net.

«Уже в это воскресенье суперфинал Голоса! Кто победит? Вы за кого болеете?», - пишут люди.

Этот пост Горбунов сопроводил совместным фото со своей супругой, сделанным на съемочной площадке проекта. На нем ведущий позирует в светло-сером костюме и черной рубашке. Осадчая, в свою очередь, надела ярко-желтое платье с открытыми плечами и большими оборками на животе. Эта деталь показалась некоторым комментаторам подозрительной. Люди гадают, не беременна ли ведущая.

Впрочем, под фото украинцы обсуждали не только возможное пополнение в семье ведущих, но и за кого они планируют голосовать в финале.

«Осадчая беременна?», «Конечно за Юлю Тимочко», «Самые лучшие! Желаю вам красивую девочку», «Добрый вечер. Вы замечательный актёр, телеведущий. Творческих вам успехов», «Победит команда Винника, хотя Юля круче», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Горбунов опубликовал фото с сыном, сделанное в бассейне. Счастливый шоумен крепко обнимал маленького Ивана. Под фото ведущий пожаловался на отсутствие отдыха, заявив, что ему хочется в отпуск.

Напомним, что счастливый Горбунов похвастался началом горячей поры, разозлив сеть: «Деньги не пахнут…».

Как Politeka писала, что Горбунова и Осадчую застали за кокетством за кулисами "Голос країни", появились кадры: даже язык показал.

Также Politeka сообщала, что Горбунов показал уютное семейное гнездышко, где живет с Осадчей: "Молодцы, чудесное".