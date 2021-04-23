Известный актер, сценарист и продюсер Тимоти Патрик Куилл, который снялся в множестве фильмов режисеров Сэма Рэйми и Брюса Кэмпбелла, ушел из жизни
Как передает Politeka.net, о кончине 64-летнего актера стало известно в соцсети Twitter. Друг и коллега Тимоти Брук Кэмпбелл опубликовал в соцсети фото актера. Он отметил, что Куилл был веселым парнем, и пожелав актеру счастливого пути.
"Тим был опорой наших любительских фильмов про Супер-8, и мне нравилось работать с ним десятилетия спустя над "Армией тьмы" и "Меня зовут Брюс". Тим был полон веселья и озорства, и оставил все это на танцполе. Удачного путешествия, сэр!"
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Поклонники выразили искренние соболезнования и поддержали друга актера. В комментариях многие вспоминают его роли: "Это ужасно. Я до сих пор помню "Армию тьмы". Он был первым, кто поднял глаза и сказал: "Я буду рядом с тобой". Покойтесь с миром, сэр. Спасибо за воспоминания"
Тимоти Куилл 1958 года рождения стал сниматься в фильмах в короткометражках Кэмпбелла и Скотта Шпигеля 1974-го "Трое на диване". После чего компания разродилась еще десятком снятых на коленке самопальных опусов.
Также Куилл снялся в таких фильмах, как "Война Страйкера", "Полиция Майами", кузнец в "Армии тьмы", эпизодический человек в баре в "Быстром и мертвом", "Тюрьма ОЗ", трилогия "Человек-паук", "Меня зовут Брюс", "Оз, великий и ужасный" - всего 55 фильмов.
Напомним, что найдено тело известного актера, подробности загадочной трагедии: "Был мертв уже несколько дней".
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