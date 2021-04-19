Стало відомо про смерть відомого гітариста, який був ще й хорошою людиною

19 квітня в мережі повідомили про смерть гітариста Майка Мітчелла, передає Politeka.net. Як зазначається, музикант помер у свій день народження - 16 квітня, у віці 77 років.

Колеги гітариста по групі "The Kingsmen" висловили свої співчуття.

"Майк незамінний, його буде не вистачати не тільки нам, але і його шанувальникам. Майка любили за його доброту і веселу вдачу так само як і за музику», - йдеться в повідомленні колективу.

Про причину смерті музиканта не повідомляється. Відомо, що у нього залишилися діти Саманта і Макс.

Зазначимо, що Мітчелл залишався останнім учасником оригінального складу "The Kingsmen", створеного ще у 1959 році. Він брав участь у записі пісні Louie Louie - одного з головних хітів групи.

Louie Louie - пісня, спочатку записана музикантом Річардом Беррі в 1955-му, а у виконанні The Kingsmen опинилася в топах американських чартів, прославивши групу в США.

А всього колектив в різних складах випустив дев'ять студійних альбомів.

Нагадаємо, 16 квітня стало відомо також про смерть іншого гітариста Нормана Рассела "Рости" Янга.

Музикант також був вокалістом і автором пісень, найбільш відомим як один з фронтменів впливової американської рок-групи Poco.

За словами представника музиканта, той помер у своєму будинку в Девісвіллі, штат Міссурі. Про причину смерті також нічого невідомо.

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