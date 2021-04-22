Не стало російського актора театру, кіно і ТБ Олексія Артамонова. Йому було всього 62
Зірка "Глухаря" помер у Москві при загадкових обставинах. Останній раз Артамонов виходив на зв'язок з близькими ще 10 квітня. За словами його родички, актор ні на що не скаржився і відчував себе цілком нормально, передає "СтарХит".
Після цього Артамонов зник з поля зору. Тільки через кілька днів близькі забили тривогу, звернувшись в поліцію. Так як ключів від його квартири у родичів не було, а жив він сам, правоохоронцям довелося зламувати двері. Відразу ж в ніс вдарив характерний запах: тіло актора виявили в кріслі у вітальні. Судячи зі стану, Артамонов був мертвий вже кілька днів.
За фактом проводиться розслідування. Попередньо, у актора стався серцевий напад. Він не зміг викликати медиків і тому помер на самоті.
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Олексій Артамонов був випускником школи-студії МХАТ. Довгий час він грав на сцені Центрального академічного театру Радянської (російської) армії, а також займався викладанням. Найбільш відомий за ролями в телесеріалах "Глухар", "Мосгаз", "Тест на вагітність" та інших.
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