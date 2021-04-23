Известная телеведущая "Світського життя" Катя Осадчая показала новое фото с солнечного курорта

Сейчас Катя Осадчая находится на съемках "Светской жизни" в турецкой Анталии. Новым снимком с пляжа теледива поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Отметим, поклонники в последнее время подозревают звезду в беременности, поскольку она стала отдавать предпочтение одежде свободного фасона.

На новом фото Осадчая показала, как загорает на пляже в синем купальнике с цветочным принтом.

Ранее Осадчая призналась, что находясь за границей она скучает по супругу. Сделала она это очень оригинальным способом. Катя нашла камень в форме разбитого сердца "Скучаю по тебе", - написала телеведущая и отметила своего мужа Юрия Горбунова.

Тем временем Горбунов проводит свободное время с сыном. Они даже посетили парикмахера, где поправили прическу Ивану.

«Пока мама в командировке», - написал Горбунов.

Напомним, Юрий Горбунов и Катя Осадчая объявили, что они официально женаты в феврале 2017 года. 18 февраля у них родился сын Иван - сейчас мальчику уже четыре года.

Как известно, Юрий Горбунов ранее был женат на бывшей актрисе балета Ивано-Франковского театра Людмиле, которая старше его на 10 лет. В 2011 году он стал дедушкой — дочь Ксения родила внучку Полину.

Напомним, что Горбунов похвастался преображением четырехлетнего сына: "Пока мама в командировке"

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