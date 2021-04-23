Стало известно о внезапной смерти ученого-правоведа, экс-президента Национального университета «Киево-Могилянская академия» Андрея Мелешевича

Как передает Politeka.net, печальную новость сообщили в сообществе выпускников на Facebook-странице.

Василий Огожан, который является вице-президентом по научно-педагогической работе, написал: "Печальная новость. Умер Андрей Мелешевич".

Причины смерти ученого не сообщаются.

Сотни выпускников выразили соболезнование не только семье, но Академии и всей Украине, по словам тех, кто знал Андрея Мелешевича, это непоправимая утрата:

«Андрей Анатольевич - такая весомая и постоянная часть Могилянского сообщества, невозможно в это поверить. Долгой ему и светлой памяти».

«Невосполнимая потеря для Могилянки и Украины. Светлая память сильной духом человеку ...»

«Очень жаль. Очень хороший преподаватель, очень хорошая и порядочный человек. Могилянке его будет не хватать»

«Света, вечная память. Лучший руководитель, хороший друг и невероятный Человек. Могилянке, нам всем его будет не хватать .... Соболезнования семье».

В комментариях, доцент, кандидат биологических наук КМА Ирина Фуртат подтвердила, что причиной смерти стал коронавирус. Однако официальной информации о причинах смерти нет.

Мелешевич - доктор философии, заслуженный юрист Украины. Возглавлял НаУКМА после Вячеслава Брюховецкого и Сергей Квит с 2014-го по 2021-й год.

Напомним, что всплыли подробности внезапной смерти легендарного певца: "Ты его убила"

Как сообщала Politeka, найдено тело известного актера, подробности загадочной трагедии: "Был мертв уже несколько дней"

Также Politeka писала, что найдено тело известного актера, подробности загадочной трагедии: "Был мертв уже несколько дней"