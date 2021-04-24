Известная актриса и звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли восхитила фигурой после вторых родов

Как пишет Politeka.net, известная актриса Мерьем Узерли, которая всего несколько месяцев назад родила вторую дочь, уже вернулась в прежние формы и щеголяет на светских мероприятиях во всеоружии. Так, недавно красотка сообщила фанатам, что прилетела на Московском международном кинофестивале, откуда показывает яркие кадры.

Актриса уже побывала на красной дорожке кинофестиваля, а теперь показала необычное фото с пресс-завтрака, куда явилась в стильном образе. как видно на мероприятие Мерьем пришла в черном удлиненном пиджаке, который отлично лег по фигуре и подчеркнул все изгибы тела, и темных брюках интересного фасона. При этом под пиджаком у красотки ничего нет, так что все увидели ее соблазнительное декольте. Волосы Узерли распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она чуть склонила голову, а в руке держит небольшую модную сумочку.

В подписи к публикации актриса написала: "Спасибо за прекрасный пресс-завтрак сегодня – во время московского международного кинофестиваля". Поклонники в восторге от нового образа звезды, а еще больше от ее потрясающей фигуры после вторых родов. Красотку заваливают комплиментами и лестными словами в комментариях к публикации. "Какая красивая", "Россия любит тебя", "Можно еще", "Какая фигура", "Настоящая красотка", " С каждым годом Мерьем всё лучше и лучше. Красавица", "Роскошная", - пишут пользователи.

Напомним, Узерли из "Великолепного века" удивила фигурой спустя несколько месяцев после родов: "Схожа с Моникой Беллуччи".

Как сообщала Politeka, Узерли из "Великолепного века" восхитила изгибами в прозрачном платье: "Определенно заслуживает звания...".

Также Politeka писала, Узерли из "Великолепного века" показала подросших дочерей, личный кадр: "Два ангела, два крыла".