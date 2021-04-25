Известный украинский ведущий и актер Юрий Горбунов показал, как провел выходные
Юрий Горбунов ведет разные проекты на украинском телевидении, а также снимается и продюсирует фильмы, пишет Politeka.net. Несмотря на загруженный график артист находит время и для отдыха.
Так, в этот раз Горбунов показал кадр со своей прогулки в Киеве. Выглядел ведущий стильно - он распахнул пальто, и предстал в джемпере и белой рубашке, также на Юрии отлично смотрелись джинсы. Завершили образ солнечные очки.
"В выходные жители пригородов выбираются в город 😁 каменные джунгли - изменение картинки :)", - написал актер.
За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.
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"Стильный мэн! 🔥", - не сдержалась и написала актриса Ольга Сумская.
"Ну не всем же жить за городом во дворцах. Ну уж не в джунглях живем!!", "Хорошего дня", "Ненавижу каменные джунгли 😬 .. Люблю природу, животных ❤️😍", "Красавчик🔥🔥🔥", "Стильно 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Что он на себя нацепил", - написали остальные пользователи сети.
Напомним, Юрий Горбунов окончил театральный вуз в Киеве. После этого он пытался поработать в театре Нового Роздола, откуда родом, однако спустя три года вернулся в столицу.
Талант в звезде увидели быстро, и он получил работу в передачах, и сейчас его популярность не утихает.
Напомним, что счастливый Горбунов похвастался началом горячей поры, разозлив сеть: «Деньги не пахнут…».
Как Politeka писала, что Горбунова и Осадчую застали за кокетством за кулисами "Голос країни", появились кадры: даже язык показал.
Также Politeka сообщала, что Горбунов показал уютное семейное гнездышко, где живет с Осадчей: "Молодцы, чудесное".