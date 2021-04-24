Актриса и певица Дженнифер Лопес в белоснежном спортивном костюме появилась на прогулке

Известная 51-летняя исполнительница будоражит с каждым годом все более смелыми и удачными образами. Благодаря правильному подходу к уходу за собой и телом, она выглядит лет на двадцать моложе.

Не так давно Дженнифер устроила прогулку по городу в простом, но стильном белом спортивном костюме. Так как Лопес нравится привлекать внимание к своим формам, носит она на прогулках обычно крошечные топы и узкие лосиных похожего дизайна.

Причем Лопес невозможно встретить без бутылки воды или питательного коктейля. Поскольку Дженнифер верит в то, что залог здоровья кожи – это увлажнение, она пьет много воды и отказалась от всех напитков, кроме натуральных соков. Также можно заметить, что даже с минимумом макияжа лицо Лопес выглядит безупречно. Из-за этого звезду часто обвиняют в злоупотреблении уколами ботокса.

Напомним, многие знают о том, как Дженнифер скрывает свои естественные волосы. Все потому что они уже не такие густые, как хотелось бы, в некоторых местах просматривается седина, полностью отсутствует блеск. У звезды даже есть дома целая комната, полностью посвященная парикам.

«С такими волосами, теперь это ребенок 👶🏻; ну хоть морщинку бы; какая прекрасная женщина😍; Такие волосы короткие 😯; великая редкость настоящая Джен; Привет, красавица, женись на мне; Такая красивая и милая, какая малішка все такие; лицо молодеет; несравненная любовь Дженни; Выглядит очаровательно; это прекрасный не токсичный человек с вечно молодым лицом; вечная любовь к прекрасной Джен», - отвечают фанаты.

Напомним, что 51-летняя Лопес в купальнике с вырезом до талии задала "жару" на пляже: "Молодые позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в купальнике с вырезами поразила фигурой, сняв себя на пляже: "Хочется всегда любоваться".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес с большим декольте показала свою настоящую любовь после расставания с женихом: "Вау, что за история".