Актриса и певица Дженнифер Лопес в белоснежном спортивном костюме появилась на прогулке
Известная 51-летняя исполнительница будоражит с каждым годом все более смелыми и удачными образами. Благодаря правильному подходу к уходу за собой и телом, она выглядит лет на двадцать моложе.
Не так давно Дженнифер устроила прогулку по городу в простом, но стильном белом спортивном костюме. Так как Лопес нравится привлекать внимание к своим формам, носит она на прогулках обычно крошечные топы и узкие лосиных похожего дизайна.
Причем Лопес невозможно встретить без бутылки воды или питательного коктейля. Поскольку Дженнифер верит в то, что залог здоровья кожи – это увлажнение, она пьет много воды и отказалась от всех напитков, кроме натуральных соков. Также можно заметить, что даже с минимумом макияжа лицо Лопес выглядит безупречно. Из-за этого звезду часто обвиняют в злоупотреблении уколами ботокса.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Тригубенко после отказа Мишиной "нашел" себе красотку на "Холостяке", тоже брюнетка: "Непостоянный парень..."
"Дизель шоу" экстренно отменяет концерты, раскрыта причина: "Дорогие зрители..."
Оля Полякова "осрамилась", решив показать свой загородный особняк изнутри: "Ох и хозяйка..."
Украинскую землю засыпает снегом посреди весны: где бушует непогода, фото и детали
Напомним, многие знают о том, как Дженнифер скрывает свои естественные волосы. Все потому что они уже не такие густые, как хотелось бы, в некоторых местах просматривается седина, полностью отсутствует блеск. У звезды даже есть дома целая комната, полностью посвященная парикам.
«С такими волосами, теперь это ребенок 👶🏻; ну хоть морщинку бы; какая прекрасная женщина😍; Такие волосы короткие 😯; великая редкость настоящая Джен; Привет, красавица, женись на мне; Такая красивая и милая, какая малішка все такие; лицо молодеет; несравненная любовь Дженни; Выглядит очаровательно; это прекрасный не токсичный человек с вечно молодым лицом; вечная любовь к прекрасной Джен», - отвечают фанаты.
Напомним, что 51-летняя Лопес в купальнике с вырезом до талии задала "жару" на пляже: "Молодые позавидуют".
Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в купальнике с вырезами поразила фигурой, сняв себя на пляже: "Хочется всегда любоваться".
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес с большим декольте показала свою настоящую любовь после расставания с женихом: "Вау, что за история".