Актриса и певица Дженнифер Лопес в наряде из "серебра" покорила красную дорожку

В Доминиканской Республике закончились съемки ожидаемой комедии, в которой Лопес принимала участие вместе с известным артистом. Чтобы привлечь внимание к себе в эти выходные, Лопес также решила показать жаркие кадры из ее появления перед публикой на красной дорожке.

В своем фирменном стиле, она не только не стала скрывать свои пышные формы, но и максимально акцентировала на них внимания благодаря наряду из серебра. К тому же, Дженнифер выбрала открытый наряд с глубокими разрезами по всей длиннее.

Платье из тонких полосочек-линий расставило выгодные акценты. Подтянутые руки, плоский живот и округлые бедра идеально смотрятся, ведь Лопес каждый день заботится о себе, не желая рано стареть.

«Энергия на выходные ✨; Сияет как бриллиант; Одеть тебя в икону было большой честью; вы отпустите удивительную женщину, если не будете рядом с ней; 😍массивная какая; Потрясающе ✨✨; Поразительный человек!; My🔥Lo! Я люблю тебя во веки веков ♥; Очень красиво❤️❤; ваше превосходство; о, красивая девушка; И блеск никто не забирает».

Не так давно Дженнифер устроила прогулку по городу в простом, но стильном белом спортивном костюме. Так как Лопес нравится привлекать внимание к своим формам, носит она на прогулках обычно крошечные топы и узкие лосиных похожего дизайна.

Причем Лопес невозможно встретить без бутылки воды или питательного коктейля. Поскольку Дженнифер верит в то, что залог здоровья кожи – это увлажнение, она пьет много воды и отказалась от всех напитков, кроме натуральных соков. Также можно заметить, что даже с минимумом макияжа лицо Лопес выглядит безупречно. Из-за этого звезду часто обвиняют в злоупотреблении уколами ботокса.

Напомним, что 51-летняя Лопес в купальнике с вырезом до талии задала "жару" на пляже: "Молодые позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в купальнике с вырезами поразила фигурой, сняв себя на пляже: "Хочется всегда любоваться".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес с большим декольте показала свою настоящую любовь после расставания с женихом: "Вау, что за история".