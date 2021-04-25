Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала себя и свои умения

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина является одной из красоток "Женского квартала". Девушка обожает спорт, любит танцевать у пилона, а еще тренирует украинцев делать шпагаты и растяжки. Екатерина активно ведет Инстаграм, где показывает свои умения.

В этот раз Никитина показалась в боди и сапогах на большой платформе. Девушка сидела, задрав ногу выше головы. Для сравнения Екатерина добавила фотографию кота, который тоже поднял одну лапку в подобной позе.

"Жалкая пародия & неповторимый оригинал!", - написала Катя под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Найди пять отличий", "Прикольно", "На кошачьем эта поза называется - Хоба!))", "Кошечка, где хвостик", "Просто у котика нету такой обуви,так бы он показал..", "Один в один", "Аппетитная красотка".



Мы писали, что звезда "Женского квартала", Екатерина Никитина, стала просто неузнаваемой в новом образе.

В этот раз Екатерина решила удивить поклонников, появившись в новом, необычном образе.

Артистка позировала в полупрозрачном наряде, под которым просматривалась обнаженная грудь. Красотка надела седой парик из волнистых локонов, а сверху - сверкающую черную кепочку.

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