Во Франции умер известный актер театра и кино Ив Ранье

Как сообщает Politeka.net, 24 апреля в своем доме в Нёйи-сюр-Сен, на западе Парижа умер известный французский актер Ив Ранье. Об этом сообщает TdG со ссылкой на подтверждение супруги знаменитости. Известно, что на момент смерти актеру было 78 лет, а причиной внезапной кончины называют сердечный приступ.

Ив Ранье – известный французский актер театра, кино и телевидения. Он родился 1942 году в Швейцарии, в Берне, его отец – французский актер, мать – англичанка.

Свою карьеру начал в далеком 1961-м – он снялся в фильме "Графа Монте-Кристо" Отана-Лари. А дальше его ждал большой успех после выхода на экраны в 1965-м фильма "Белфегор – призрак Лувра" режиссера Клода Барма. Самой известной называют роль Ранье в сериале "Комиссар Мулен", однако после нее его героя начали считать слишком дерзким и жестоким.

Среди других работ – "Фигаро – здесь, Фигаро – там", "Распутницы", "Приключения трупа", "Между ангелом и бесом", "Неукротимый". В 80-х Ив Ранье был в романтических отношениях с известной американской актрисой Голди Хоун, до того, как она встретила Курта Рассела.

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