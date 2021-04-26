Внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко растопила сердца украинцев ангельской внешностью на прогулке

19-летняя Соня Евдокименко уже давно живет и учится в США и может похвастаться модельной внешностью, благодаря стройному телу и «ангельскому» личику, передает Politeka.net.

В штатах девушка частенько снимает различные влоги, и делится с поклонниками не только зарисовками из своей жизни, но и дарит мотивацию и вдохновение, а также показывает себя в элегантных и стильных нарядах. У девушки отменное чувство вкуса и она не упускает возможности козырнуть своей фигуркой, тем более, когда находится подходящий повод.

Так, на выходных Соня вышла на прогулку в свободном платье-свитере терракотового цвета с очень длинными рукавами и кокетливым вырезом на бедре. Красотка распустила свои длинные, накрученные у концов волосы, а в руках она держала ярко-розовый клатч-папку на цепочке.

«Когда вы сосредотачиваетесь на хорошем, хорошее становится лучше», - подписала снимок Соня.

К ней в комментарии пришли фанаты Софии Ротару и назвали безупречной.

"Безупречная", - написали они.

Ранее мы сообщали, что Соня Евдокименко показала трогательный момент празднования годовщины совместной жизни со своим женихом-миллионером.

В кадр попала не только Соня, но и тортик со свечой-фейерверком. Счастливая Соня попробовала ложечкой тортик, а другой рукой держа бокал с шампанским.

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