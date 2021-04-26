Страстная неделя 2021 началась 26 апреля и закончится она в ночь с 1 на 2 мая

Это последняя неделя перед Пасхой. В эти дни христиане вспоминают в последние дни земной жизни Иисуса Христа. События этой недели называются страсти Христовы. В календарях эту неделю называют "страстная седмица".

Понедельник известен рассказом о проклятии Христом бесплодной смоковницы. Этот день лучше всего посвятить уборке в доме, покраске, побелке, мелкому ремонту и чтению молитв.

Вторник - день, когда Иисус Христос обличил фарисеев и книжников, а еще поведал апостолам притчи о десяти девах, о талантах, о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде и кончине мира. Хозяйки затевают большую стирку. В этот день следует также подготовить одежду, в которой семья пойдет в церковь на Пасхальную всенощную.

Среда - день, когда Иуда принял решение предать Христа за 30 сребреников, а грешница помазала Иисуса миром, готовя Его к погребению. В этот день заканчивают разбирать вещи в шкафах и начинают готовиться к кухонным хлопотам. Считается, что в среду исповедь имеет особую силу. Поэтому верующим можно сходить в церковь и исповедаться.

Чистый четверг. В этот день случилось сразу несколько событий – Тайная вечеря, Омовение Христом ног ученикам, молитва Иисуса в Гефсиманском саду и предательство Иуды. До восхода солнца нужно провести омовение, очищение тела и вещей. Традиционно в этот день пекутся куличи.

Страстная пятница. Один из самых важных дней перед Пасхой. Соблюдается самый строгий пост - этот день Иисус был распят. Бытовыми делами заниматься категорически нельзя и нужно посвятить время молитвам.

Страстная суббота. В этот день Иисус был погребен. Его тело было в гробе, а душа сошла в ад и сообщила грешникам о победе над смертью. В этот день в храмах начинается освящение пасхальной еды и схождение благодатного огня.

Страстная неделя Великого поста: что можно есть

В Великий понедельник едят только хлеб с овощами, можно фрукты, мед и орехи.

В Великий вторник и Великую среду разрешается сырая пища без масла.

В Великий четверг на стол подают горячую пищу из продуктов растительного происхождения, добавляют в блюда растительное масло.

В Страстную пятницу ничего не едят до времени выноса плащаницы на богослужении (это происходит около 6:00 вечера).

В Великую субботу снова можно пищу без масла.

Страстная неделя: что нельзя делать

Весь этот перио нельзя игнорировать строгость Великого поста, а также заниматься чревоугодием. Под запретом употребление мяса, яиц, молочных продуктов и рыбы.

В Страстную неделю нельзя веселиться и развлекаться. Стоит избегать вечеринок, танцев, пения.

Большим грехом считаются плотские утехи и желания. Следует сдерживать порывы тела для очищения души.

На Страстной неделе нельзя никому отказывать в просьбах о помощи, сострадании и добрых делах. Считается, что в этот период сам Господь обращается к людям с просьбой.

Также ни в коем случае нельзя ни с кем ссориться. Недопустимы оскорбления, сквернословие, вранье, зависть, агрессия и другие негативные чувства и поступки.

В церкви в Страстную неделю не проводят таинства крещения и венчания, не празднуют дни святых и не поминают умерших.

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