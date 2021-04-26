В ночь на понедельник 26 апреля весь мир наблюдал за 93-й церемонией награждения самой главной кинопремии "Оскар"
Фрэнсис Макдорманд - признанная голливудская звезда, теперь уже трехкратный оскаровский лауреат (до "Земли кочевников" она получала золотые статуэтки за "Фарго" и "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури"), жена одного из самых интересных режиссеров современного американского кино Джоэля Коэна, снявшаяся в десятках самых разных фильмов.
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Заслуженная победа на главном конкурсе мирового кино заставляет вглядеться в эту замечательную картину подробнее.
Напомним, что победительнице шоу "Маска" Огневич приходится питаться на заправках: "До чего я дошла".
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