В ночь на понедельник 26 апреля весь мир наблюдал за 93-й церемонией награждения самой главной кинопремии "Оскар"

Как передает Politeka.net , за лучшую женскую роль премию "Оскар" получила Фрэнсис Мак-Дорманд. В фильме "Земля кочевников" актриса сыграла женщину по имени Фрэн. После премьеры перевоплощение звезды назвали гениальным, поэтому неудивительно, что она забрала свою статуэтку.

Стоит отметить, что обладательница "Оскара" вышла на сцену и пронзительно завыла. Выигравшая уже четвертый "Оскар" Фрэнсис МакДорманд традиционно выступила проводником добра. Женщина не просто посвятила свою награду звукорежиссеру "Земли кочевников" Майклу Вулфу Снайдеру, в марте покончившему с собой, но и издала в его честь дикий волчий вой.

Вопреки всем оскаровским предсказаниям, статуэтку за лучшую мужскую роль забрал Энтони Хопкинс ("Отец"), а в номинации "Лучшая актриса" выиграла Фрэнсис Макдорманд (в этот раз она была немногословна, в отличие от 2018 года, когда ее речь произвела фуррор).