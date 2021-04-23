Победительница грандиозного и красочного шоу "Маска" Злата Огневич показала чем приходиться питаться на заправках

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Злата Огневич, которая победила в шоу "Маска" показала, как ей приходиться питаться на заправке. Злата разместила видео в котором ела овощной лаваш.

Злата включила камеру жуя и чавкая, и заявила, что дошла до того, что приходится питаться в заправках, так как все везде закрыто.

"Ем лаваш. На заправке. Лаваш", — подписала видео Злата.

"До чего я дошла. Ем лаваш, овощной правда, на заправке. Потому, что кругом все закрыто. Я не знаю как вам, друзья, а меня этот карантин, локдаун, просто уже очень, очень и очень достало..."

Мы писали, что недавно артистка высказалась о мизерной сумме государственной поддержки в восемь тысяч от государства. Она заявила: "Считаю, это - плевок в лицо культуре и всем творцам в нашей стране".

Также Огневич прокомментировала недавнюю масштабную акцию протеста, прошедшую в Риме, Италия. Певица проявила солидарность с коллегами, которые установили на площади Пьяцца-дель-Пополо сцену и выстроились перед ней в черных масках и черных футболках, требуя поддержки отрасли, а также снятия ограничительных мер.

Напомним, что лишившаяся концертов Злата Огневич пожаловалась на 8 тысяч гривен от государства: "Это плевок в лицо..."

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