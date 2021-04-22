Певица Злата Огневич высказала свое недовольство слишком малой суммой компенсации от государства за "простой" на карантине
Как передает Politeka.net, соответствующий пост с критикой 35-летняя звезда опубликовала в своих "сториз" в Инстаграм.
Уже больше года артисты по всему миру, не только в Украине, вынуждены "перебиваться" случайными заработками и выступлениями на закрытых небольших вечеринках, так как массовые концерты и гастроли по городам и странам запрещены в связи с эпидемией коронавируса.
Огневич прокомментировала недавнюю масштабную акцию протеста, прошедшую в Риме, Италия. Певица проявила солидарность с коллегами.
Тогда, напомним, около тысячи работников шоу-бизнеса установили на площади Пьяцца-дель-Пополо сцену и выстроились перед ней с кофрами для оборудования (сундуками). На каждом участнике акции была черная маска и черная футболка с надписью "Я организовываю мероприятия". Люди в унисон хлопали крышками ящиков. Протестующие требовали господдержки отрасли, а также снятия ограничительных мер.
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"У нас смелости не хватит на такой акт... Увы..., - отметила Огневич и пожаловалась на "подачку" от государства, - Кстати, компенсация за весь безработный год мне, как владельцу ФОП, составила 8000 грн. Считаю, это - плевок в лицо культуре и всем творцам в нашей стране...🤬".
Ранее мы рассказывали, как Огневич, победившая на шоу "Маска" (скрывалась в костюме Солнца), достойно ответила хейтерам на заявления о якобы нечестной победе.
Девушка выбрала самые яркие комментарии, кривляясь озвучивая каждый из них.
Напомним, Огневич остроумно ответила украинцам, недовольным ее победой на шоу "Маска"
А еще Politeka писала, что Огневич на семейном празднике засветила свою красавицу-маму, личные кадры