Известная украинская певица Злата Огневич показала себя в минуты релакса

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской певицей, которая не так давно победила на шоу "Маска". Девушка также ведет активно социальные сети, где делится интересными образами и кадрами из личной жизни.

В этот раз Злата позировала в белом платье с узким корсетом, который обозначил талию красотки. Девушка смеялась, демонстрируя идеальную улыбку, а в руках держала китайские палочки, в которых был кусочек ролла.

"Хочется себя побаловать чем-то особенным, гурманским! Я редко себе позволяю суши", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Не суши, а мечта", "Приятного аппетита. Попробуем", "Красотка, кушай, и никого не слушай", "Приятного аппетита, Злата", "Снова с ума меня сводишь. Ангел мой нежный, ласковая, нежная, любимая леди".

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Так, украинцам показали фото Огневич, сделанное в 2013 году. На нем тогда еще совсем юная певица позирует в черной блузе к открытыми плечами и белом корсете. Тогда Злата носила длинные волосы темно-русого цвета со светлым мелированием.

Напомним, Огневич остроумно ответила украинцам, недовольным ее победой на шоу "Маска"

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