Актриса и певица Дженнифер Лопес в белой майке на пляже смогла показать удачный образ

Исполнительница долгие годы занималась танцами, состоялась как певица и успела даже обзавестись собственным косметическим брендом. Теперь Лопес все чаще принимает участие в съемках в качестве модели того или иного товара.

Как можно заметить, в 51 год Лопес - обладательница идеального тела, хорошей фигуры в целом и выдающейся внешности, благодаря правильному уходу за собой. Пляжная фотосессия, в которой Дженнифер предстала перед поклонниками в лаконичных образах, не могла оставить их равнодушными.

Минимум деталей, простые наряды и простой макияж не сделали звезду хуже, наоборот - добавили интриги в лук звезды. Впрочем, Дженнифер даже не пришлось скрываться за фильтрами, чтобы выглядеть удачно. В одиночестве, она устроила съемку на побережье и выглядела довольно романтично.

Ранее в своем фирменном стиле, она не только не стала скрывать свои пышные формы, но и максимально акцентировала на них внимания благодаря наряду из серебра. К тому же, Дженнифер выбрала открытый наряд с глубокими разрезами по всей длиннее.

«Энергия на выходные ✨; Сияет как бриллиант, одинокая и гордая; Одеть тебя в икону было большой честью; вы отпустите удивительную женщину, если не будете рядом с ней; 😍массивная какая; Потрясающе ✨✨; Поразительный человек!; My🔥Lo! Я люблю тебя во веки веков ♥; Очень красиво❤️❤; ваше превосходство; о, красивая девушка; И блеск никто не забирает».

Напомним, что 51-летняя Лопес в купальнике с вырезом до талии задала "жару" на пляже: "Молодые позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в купальнике с вырезами поразила фигурой, сняв себя на пляже: "Хочется всегда любоваться".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес с большим декольте показала свою настоящую любовь после расставания с женихом: "Вау, что за история".