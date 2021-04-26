Знаменитая украинская балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала свою маленькую помощницу

Как передает Politeka.net, 6-летняя дочь Кухар и ее мужа Александра Стоянова Настя растет настоящей хозяйкой. Артистка сняла видео, как маленькая Настя помогает ей по дому. Сначала малышка перемешивала салат и помогала накрывать на стол. После она сортировала игрушки на кровати, а еще позже стала отмывать холодильник.

«Теперь дома ни пылинки», - проговорила девочка в конце видео.

Мама сняла генеральную уборку, которую устроила Настя, на камеру.

«У нас у женщин порядочных…все по порядку», - шутливо подписала видео Кухар.

Как известно, Настя – общая дочка Стоянова и Кухар. Также они воспитывают сына Екатерины от первого брака.

Ранее мы писали, что Екатерину Кухар вместе с ее кумом, звездой «Квартал 95» Юрием Ткачом пригласили на импровизационное шоу «Improv Live Show», где они должны были выступать реквизитом для молодых актеров. Парочка отлично справилась с поставленной задачей, заставив украинцев надрывать животы от смеха. Отрывок из шоу, на котором звезды изображали палатку, балерина опубликовала у себя в Инстаграм.

Напомним, что Кухар из «Танців з зірками» показала, от чего не может отвлечь мужа даже своими ножками: «Сполна насытился…».

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