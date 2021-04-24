Прима-балерина та суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар порадувала фанатів новими кадрами фантастичного відпочинку в райському куточку планети

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Інтастаграм свіже відео, в якому в сповільненій зйомці показала, як підкорює величезні хвилі Індійського океану (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Як відомо, Катерина разом з чоловіком, теж артистом балету, Олександром Стояновим зараз знаходяться на Шрі-Ланці. Після декількох днів на комфортній віллі парочка вирішила надати відпочинку гостроти, перебравшись у заповідник. Тепер вони живуть в "халупі", що нагадує перевернутий батискаф або кокон (однак, не позбавленій зручностей) і насолоджуються дикою природою, в тому числі мальовничим пляжем без єдиної людини.

На нових кадрах Кухар похвалилася засмагою і стрункою фігурою в бікіні, повернувшись до камери спиною та високо піднявши руки.

Ролик зірка супроводила піснею відомого виконавця Mr. Big "Wild world", поділившись рядком у підписі: "Але якщо хочеш піти, будь обережна..."

Користувачі кинулися обговорювати побачене, засипавши балерину компліментами:

"Офігенно!!! ❤️ Катя, Богиня!!!"

"Стихія така💓"

"Оооо) неймовірно 😍"

"Вау 😍"

Раніше ми розповідали, що "здичавіла" Кухар навчилася читати знаки тварин, порівнявши себе з відомим персонажем з роману Даніеля Дефо Робінзоном Крузо.

"Вони (тварини, - ред.) поводяться досить дивно, вони тікають, починають кричати... тобто, в принципі, за знаками, які дають нам тварини, можна зрозуміти, що небезпека десь поруч, десь дуже близько...", - здивувала загадковим одкровенням Катерина.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" показала, від чого не може відвернути чоловіка навіть своїми ніжками:»сповна наситився...".

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар, опинившись в джунглях, заговорила про таємничі знаки: "небезпека десь поруч...".

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" в шкіряному костюмі вирішила посміятися над собою:»скільки б нам не було років...".