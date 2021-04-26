Звезда "Танців з зірками", известная танцовщица и хореограф Алена Шоптенко удивила домашними развлечениями

Как передает Politeka.net, Шоптенко очень много времени проводит дома с маленьким сыном, поэтому большую часть своего Инстаграм она посвящает дому. Молодая мама успевает дома не только заниматься с малышом, но и активно развиваться самой. В этот раз Шоптенко решила показать поклонникам, как она выглядит дома, когда затевает съемку.

Видео и фото поразило поклонников, ведь Алена предстала в очень необычном виде. Она была опоясана ремнями, а на голове у нее была прикреплена большая лампа. Но, похоже, артистку это не смущало. Она решила вместе с поклонниками посмеяться над своим чудным видом за кулисами домашних съемок.

«Ну вот как-то так мы снимаем видео дома. Мой лук оф зе дей», - пошутила Шоптенко.

Ранее мы писали, что Алена Шоптенко поделилась горьким опытом домогательств в подростковом возрасте. Звезда призналась, что в 15-летнем возрасте к ней в метро подошел мужчина и потрогал ее. Тогда девушка убежала, но промолчала. Она призвала всех не молчать о таких случаях, и не считать это шуткой.

Напомним, что Шоптенко из «Танців з зірками» со слезами на глазах рассказала о трагедии в семье: «Это был адский период».

Как сообщала Politeka, Шоптенко из "Танців з зірками" после серии неудач на кухне показала, чем балует сына: "Попытка №3 оказалась успешной".

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" показала, в каком беспорядке приходится работать: неожиданные кадры со съемок.