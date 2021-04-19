Відомий хореограф, зірка "Танців з зірками" Олена Шоптенко втратила найближчу людину

Як передає Politeka.net, у програмі "Позаочі" вона зізналася, що мама померла після тривалої боротьби з важкою хворобою. Як з'ясувалося, Тетяна Шоптенко 10 років хворіла на лімфолейкоз, але не розповідала нікому про свій діагноз. Сама Тетяна працювала лікарем-невропатологом у Київській Жовтневій лікарні.

"Згодом хвороба переросла в лімфому. Вона побачила і сказала: "Ну все, мені кінець". Це був пекельний період. Ці метастази, все пішло сніжною грудою", - зі сльозами на очах розповіла зірка танцювальних шоу.

Матері Шоптенко не стало в травні 2020 року. Перед смертю Шоптенко забрала маму додому і була поруч з нею. При цьому сім'я до останнього боролася за життя жінки, самостійно ставила крапельниці і доглядала за хворою.

У коментарях під постом з відвертою розповіддю Шоптенко залишили слова співчуття.

"Наші співчуття. Я також рано втратила маму і тата", "щирі співчуття", "Тримайтеся!", "Співчуваю Вам. Світла пам'ять вашій мамі", - пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що Олені Шоптенко всього 33 роки. У неї є два старших брата.

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" запалила з ефектною блондинкою, позбавивши дару мови: гарячі кадри.

Як Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками" забула про макіяж і зачіску, благаючи про допомогу на кухні: "ви як робите?".

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