Відомий хореограф, зірка "Танців з зірками" та учасниця шоу "Маска" Олена Шоптенко похвалилася своїми кулінарними здібностями
Зірка у 2018 році стала мамою сина, Олексія, якого народила від бізнесмена, Олексія Іванова, повідомляє Politeka.net. В результаті на сторінці красуні все частіше стали з'являтися фото і відео з синочком.
Також хореограф часто показує, чим балує малюка. Мабуть, у Олени в повній силі проявився і кулінарний талант. В її сторіс часто можна побачити кадри того, як вона готує на кухні.
Зокрема, кілька годин тому Шоптенко записала сторіс, в яких похвалилася сирниками.
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"Хроніки сирників тривають. Я вам скажу чесно - спроба №3 виявилася успішною", - сказала хореограф, показавши гарний десерт.
Варто зазначити, що красуня була без макіяжу і у звичайній піжамі, а на тлі чулася розмова дитини.
Олена подякувала користувачкам мережі за поради. Артистка додала рисове борошно, а також незернистий сир і їй сподобався результат, але вона б ще хотіла поекспериментувати.
Також танцівниця поділилася лайфхаком, який їй розповіла одна з підписниць. Так, для ідеальної форми сирників, слід частину тіста помістити під склянку і швидко їй посувати на столі. В результаті виходять круглі "оладки".
Нагадаємо, Олена Шоптенко здобула перемогу на шоу "Танці з зірками" у 2006 році. Тоді партнером танцівниці був майбутній президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" пішла на поводу у сина і поплатилася зовнішністю: кадри нічних забав.
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