Светская львица и модель Кайли Дженнер в компании друзей не стала скрывать пышную фигуру

Популярная американская модель Кайли Дженнер не так давно решила показать новую трендовую вещь в своем гардеробе. Так, знаменитая блогерша покрасовалась обновками, публикуя новые фото в социальной сети Инстаграм.

Модель подметила, что в реальной жизни она с близкими так время и проводит и это нормально чувствовать себя хорошо в любое время и в любом месте. Как видно на кадрах, снималась дома. На ней белоснежные брюки и "порезанный" топ, открывающий тело со всех сторон. Даже декольте оказалось максимально открытым.

Аутфит подчеркивает фигуру Кайли, которая прижалась к молодому человеку и подруге. На фото видно, как Дженнер также дополнила солнцезащитными очками со стильной оправой и надела серьги-подвески в виде цепи.

«Держи подружек при себе; милашки! Трэвису это не понравится‼ ️; бедный трэвис; Трэвис увидит это; вторая фотография построила странный нгл; Детка, почему ты так смотришь на него?; оденьте девушку правильно; где Трэвис?; Кайли кукла. ❤️ кто вторая девушка ??; девушка не знает границ; а мне так нравится».

Отметим также, Кайли и Кендалл Дженнер любят принимать участие в фотосессиях вместе, так как они заметно моложе своих старших сестер и имеют между собой не такую большую разницу в возрасте. Не так давно девушки решили впечатлить образами в простых маленьких топах и покрасоваться на камеру идеальной кожей.

На публике Кайли практически невозможно заметить без макияжа, тогда как Кендалл является супермоделью и должна выглядеть безупречно всегда. На снимке видно, как обе красотки позируют, призывно глядя в объектив и соблазняя видом в похожих луках. Лишь благодаря верхней одежде образ Кендалл вышел более скромным.

Напомним, бесстыжая и горячая сестричка Кардашьян Кайли Дженнер в салатовом бикини хорошенько "поджарилась" на солнце: "Комплект на миллион".

Как сообщала Politeka, Знойная Кортни Кардашьян показала сочную фигурку в роскошной спальне: "Тело мечты".

Также Politeka, Сестренки Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян показали, кто горячее, приспустив узкие наряды: "Как мамочка".