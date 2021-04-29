Актриса и певица Дженнифер Лопес в платье из одной сетки показала довольно смелый образ

Не так давно исполнительница устроила масштабную фотосессию на светло-голубом фоне. Причем рекламировать Лопес решила одежду разного стиля, формы и дизайна. Благодаря своей фигуре, практически любая одежда смотрелась на артистке очень пикантно. Однако главным «украшением» всех образов стал лук в платье.

Тонкое платье в крупную сетку, совсем не прикрывало тело Лопес, которая к тому же провокативно выпятила бедра назад, хвастаясь подкачанной фигурой. Массивные серьги-кольца, яркий макияж с акцентом на сияющую кожу и нюдовый лиф превратили 51-летнюю звезду в настоящую модель.

Впрочем, ради таких фото Лопес чуть ли не каждый день тренируется по утрам в спортзале, занимается йогой и строго контролирует питание, согласовывая режим с диетологом и двумя тренерами.

Ранее в своем фирменном стиле, она не только не стала скрывать свои пышные формы, но и максимально акцентировала на них внимания благодаря наряду из серебра. К тому же, Дженнифер выбрала открытый наряд с глубокими разрезами по всей длиннее.

«Энергия на выходные ✨; Сияет как бриллиант, опасная привлекательность; Одеть тебя в икону было большой честью; вы отпустите удивительную женщину, если не будете рядом с ней; 😍массивная какая; Потрясающе ✨✨; Поразительный человек!; My🔥Lo! Я люблю тебя во веки веков ♥; Очень красиво❤️❤; ваше превосходство; о, красивая девушка; И блеск никто не забирает».

Напомним, что 51-летняя Лопес в купальнике с вырезом до талии задала "жару" на пляже: "Молодые позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в купальнике с вырезами поразила фигурой, сняв себя на пляже: "Хочется всегда любоваться".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес с большим декольте показала свою настоящую любовь после расставания с женихом: "Вау, что за история".