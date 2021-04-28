Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма поделился трогательным воспоминанием из жизни своего маленького сына

Как известно, Влад со своей женой Лилией воспитывают 5-летнего сына Леона. Семья постоянно проводит время вместе и много путешествует. Как сообщает Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Яма поделился счастливым воспоминанием из одной из таких совместных поездок.

Как рассказал танцор, несколько лет назад его маленький сын смог посетить в США игру своей любимой баскетбольной команды. Яма опубликовал семейное фото, сделанное на стадионе. На снимке маленький Леон, одетый в форму команды, стоит в окружении своих родителей. Его отец рядом счастливой улыбается, а мать целует мальчика в щечку.

«2018. Леон болеет за любимых «MIAMI HEAT» на домашней арене. Эти глазки», - подписал фото Яма.

Его поклонники тут же отреагировали на пост танцора.

«Передай привет», «Такой хорошенький», «Ну очень красивые глазки», «Супер», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Яма порадовал поклонников новым фото на своей странице в соцсети Instagram. Как оказалось, хореограф решил в очередной раз похвастаться поклонникам своей красавицей женой.

Напомним, Влад Яма, не сдержав гордости, показал, чем его балует красотка-жена: "Как же мне повезло".

Как сообщала Politeka, Яма из "Танців з зірками" растрогал украинок кадром с красоткой-женой, о таком мечтает каждая.

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" снял на видео, как развлекается с женой наедине: "Раздали в Межигорье".