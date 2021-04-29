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Звезда Victoria’s Secret, известная модель Жизель Оливейра показала, как оставаться красивой даже во время занятий спортом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель регулярно публикует яркие снимки в стильных образах. Девушка сотрудничает с разными брендами, поэтому подбирает модные луки, красится и устраивает любительские съемки. В этот раз Жизель продемонстрировала своим поклонникам спортивный стиль. Она была одета в миниатюрный спортивный топ, который подчеркнул ее формы. На ногах красовались черные лосины и кроссовки.

«После тренировки», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Безупречная», «Никогда не перестану удивляться такой красоте», «Ты просто солнце», «Красотка», «Потрясающий вид», «Ты выглядишь превосходно», «Утро начинается с тебя», «Зажигалка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 27-летняя Жизель Оливейра сразила красотой в розовом мини-комбинезоне, под который она не стала надевать нижнее белье. Девушка очень любит миниатюрные наряды, ведь в них есть возможность продемонстрировать все прелести идеальной фигурки.

Напомним, что красотка Жизель из Victoria’s Secret в узком топе позволила наслаждаться своими изгибами: "Вы рождены для этого".

Как сообщала Politeka, бразильская модель из «Victoria’s Secret» подчеркнула достоинства фигуры тесным мини: «Ты заслужила Оскар…».

Кроме того Politeka писала, что бразильская красотка из "Victoria’s Secret" поразила новой эффектной съемкой: без штанов, с большим разрезом и закинув ногу.