Звезда Victoria’s Secret, известная модель Жизель Оливейра показала, как оставаться красивой даже во время занятий спортом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель регулярно публикует яркие снимки в стильных образах. Девушка сотрудничает с разными брендами, поэтому подбирает модные луки, красится и устраивает любительские съемки. В этот раз Жизель продемонстрировала своим поклонникам спортивный стиль. Она была одета в миниатюрный спортивный топ, который подчеркнул ее формы. На ногах красовались черные лосины и кроссовки.
«После тренировки», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Безупречная», «Никогда не перестану удивляться такой красоте», «Ты просто солнце», «Красотка», «Потрясающий вид», «Ты выглядишь превосходно», «Утро начинается с тебя», «Зажигалка», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что 27-летняя Жизель Оливейра сразила красотой в розовом мини-комбинезоне, под который она не стала надевать нижнее белье. Девушка очень любит миниатюрные наряды, ведь в них есть возможность продемонстрировать все прелести идеальной фигурки.
Напомним, что красотка Жизель из Victoria’s Secret в узком топе позволила наслаждаться своими изгибами: "Вы рождены для этого".
Как сообщала Politeka, бразильская модель из «Victoria’s Secret» подчеркнула достоинства фигуры тесным мини: «Ты заслужила Оскар…».
Кроме того Politeka писала, что бразильская красотка из "Victoria’s Secret" поразила новой эффектной съемкой: без штанов, с большим разрезом и закинув ногу.