Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, бразильська модель давно живе в Лос-Анджелесі, США. Дівчина обожнює приміряти нові образи, не соромлячись показати ідеальне тіло. Жизель вдалося зібрати сотні тисяч фанатів в Instagram, постійно підігріваючи їх інтерес до своєї персони.

Цього разу Олівейра похвалилася стильним чином, надівши штани, топік і капелюшок, а на плечі можна побачити сумочку. Зірка покрутилася перед камерою, демонструючи себе з усіх боків.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви народжені для цього вбрання", " я сказав, що ти найкрасивіша жінка в світі? Жизель, я так тебе люблю. Боже мій, як добре бути шанувальником красивої жінки", "завжди найкраща", "найкрасивіша дівчина", "чудова", "ти завжди найкрутіша".

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На свіжому фото Олівейра постала в літньому образі. Вона одягла купальник з квіточками і сіла в крісло біля басейну.

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