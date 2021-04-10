Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, бразильская модель давно живет в Лос-Анджелесе, США. Девушка обожает примерять новые образы, не стесняясь показать идеальное тело. Жизель удалось собрать сотни тысяч фанатов в Инстаграм, постоянно подогревая их интерес к своей персоне.

В этот раз Оливейра похвасталась стильным образом, надев штаны, топик и шляпку, а на плече можно увидеть сумочку. Звезда покрутилась перед камерой, демонстрируя себя со всех сторон.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы рождены для этого наряда", "Я сказал, что ты самая красивая женщина в мире? Жизель, я так тебя люблю. Боже мой, как хорошо быть поклонником красивой женщины", "Всегда лучшая", "Самая красивая девушка", "Великолепная", "Ты всегда самая крутая".

Мы писали, что популярная бразильская модель из Victoria’s Secret Жизель Оливейра пленила пышными формами в бикини.

На свежем фото Оливейра предстала в летнем образе. Она надела купальник с цветочками и уселась в кресло возле бассейна.

Напомним, бразильская модель Victoria’s Secret с бюстом напоказ прогулялась в прозрачной блузе

А еще Politeka сообщала, что бразильская модель из «Victoria’s Secret» утонула в цветах, вскружив голову нежной красотой

Также Politeka писала, что бразильская красотка из Victoria’s Secret сверкнула самым сокровенным в шаловливом лифчике



